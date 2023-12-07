В Брянске 14-летняя школьница пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам

В четверг, 7 декабря, в одну из школ Брянска 14-летняя школьница пришла с помповым ружьем и начала стрелять по одноклассникам. О происшествии сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

В результате произошедшего погибли два человека – один из учащихся, и сама стрелявшая. Она покончила с собой. Пять человек пострадали. Их госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

По информации Shot, школьница взяла оружие у отца, который занимался охотой. Также у деовчки с собой был нож, бутылка с растворителем и спички. Возможно она планировала поджечь здание.

Как сообщает телеграм- канал Mash, девушка опоздала на биологию, пришла в 9:15 и пять раз выстрелила по школьникам. Школу сразу же оцепили, детей отправили по домам.