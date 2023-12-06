В Хабаровске уголовница убила подругу и заставила ее детей отмывать пол от крови

В Хабаровске 33-летнюю уголовницу посадили на 14 лет и 9 месяцев за убийство подруги. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по региону.



В октябре 2022 года женщина пила со своей подругой и между ними возник конфликт. Подробности происшествия рассказали в издании «Комсомольская правда».



По данным источника, убитая пришла к подсудимой вместе с детьми. Они пили несколько дней, а ссора возникла из-за того, что гостья случайно сломала раковину. Уголовница разозлилась и избила подругу руками, ногами, деревянной и металлической палкой. Женщина умерла на месте.



Хозяйка квартиры приказала детям убитой отмыть с пола кровь, а ее любовник вынес тело из квартиры. Дети смогли написать о произошедшем старшей сестре и прислали ей фото из окна.



Девушка обратилась в полицию. Спустя несколько часов преступницу задержали.



В ходе расследования выяснилось, что женщина несколько месяцев назад освободилась из тюрьмы, где пробыла 8 лет.

СУ СК по Хабаровскому краю, Комсомольская правда Опубликовано: 06.12.2023 21:30 151