В Ставропольском крае 14-летняя девочка сбежала в Калмыкию, чтобы выйти замуж и не ходить в школу

В селе Кочубеевское Ставропольского края пропала 14-летняя девочка. Телеграм-канал Shot сообщил о том, что она ушла из дома, так как ей надоело учиться, и она решила выйти замуж.

Судя по сообщению источника, школьница убежала ночью. Через некоторое время она сама вышла на связь с родственниками и рассказала, что уехала к жениху в Калмыкию.

Девочка попросила маму больше не звонить ей. После этого женщина позвонила в полицию. Сейчас девочку разыскивают.



