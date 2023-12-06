Хакеров из России обвинили во взломе британского ядерного комплекса

Как сообщает The Guardian, хакеров из Китая и России подозревают в причастности ко взлому одного из самых опасных ядерных объектов Великобритании – ядерного комплекса Селлафилд.

Как сообщает источник, первый раз на в IT-системы завода покушались еще в 2015 году. Тогда руководство скрыло факт взлома, а удалось ли устранить нарушения, до сих пор неизвестно.

Во взломе обвинили русских и китайцев, но конкретные имена так и не называли.

Киберпреступники могли добраться до систем перемещения радиоактивных отходов, проверок на предмет пожаров и мониторинга утечек опасных материалов.