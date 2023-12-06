В Рязанской области мужчина застрелил полицейского, который приехал на обыск его квартиры

В среду, 6 декабря, около дома на трассе М-5 в Рязанской области прогремели выстрелы. 47-летний мужчина открыл стрельбу из окна и убил полицейского, сообщили в Телеграм-канале «112».

Движение оперативно перекрыли, больше никто не пострадал. Полицейские начали штурм, но убийца не оказал сопротивления и его взяли живым.

Как стало известно, сотрудники внутренних органов ехали к мужчине с обыском. Предварительно, это было связано с заявлением бывшей жены мужчины. Супруги воюют уже несколько лет.

