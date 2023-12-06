В Новосибирске задержали замначальника городского управления МВД

В среду, 6 декабря, по сообщению ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции.

В беседе с изданием анонимный источник подтвердил информацию о задержании Александра Захарова. По данным «НГС.Новосибирск», он мог быть связан с нелегальным бизнесом.

22 декабря 2022 года в Новосибирске взяли под стражу начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова. По данным полиции, он каждый месяц клал в карман от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.