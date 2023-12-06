Дума приняла законопроект, запрещающий использовать телефоны на уроках в школе

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете телефонов на уроках. Он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно поправкам в последней редакции документа, после того, как закон вступит в силу, средства мобильной связи нельзя будет применять даже в образовательных целях. Телефоном можно будет пользоваться только при угрозе жизни и здоровью учителей или учеников.

Также с 1 сентября во всех школах урок труда станет обязательной дисциплиной. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.