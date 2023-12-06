В США мужчина решил погладить бизона и чуть не распрощался с жизнью

В штате Юта мужчина захотел погладить соседского бизона и чудом остался жив. Об этом рассказали в KUTV.

Хален Карбахал шел домой после празднования Дня благодарения. Он увидел соседских бизонов, перелез через забор и направился к животным.

Один из бизонов побежал на мужчину и проткнул его насквозь рогом. Мужчину удалось спасти, но он получил серьезные травмы.

Халену удалось пролезть через отверстие в заборе и убежать. Медики нашли мужчину с поврежденным легким, печенью и сломанными ребрами.

Мужчина признался, что считает свой поступок глупым, а смотреть на животных надо было на расстоянии.