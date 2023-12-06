Пилот в депрессии попытался выключить двигатели самолета во время полета

В октябре 44-летний пилот Джозеф Дэвид Эмерсон попытался выключить двигатели самолета Alaska Airlines. В это время самолет находился в небе. Мужчину осудили по 83 пунктам, проинформировал CBS News.

Сообщается, что мужчина страдал от депрессии. В качестве пассажира он летел их Эверетта в Сан-Франциско.

Окончательное решение по делу суд примет в четверг, 7 декабря. На время рассмотрения дела адвокаты мужчины пытаются добиться того, чтобы он смог вернуться домой.

Линия защиты утверждает, что подсудимый думал, что он спит, а двигатели он хотел отключить для того, чтобы проснуться и вернуться к семье.

Мужчина рассказал сотрудникам внутренних органов о том, что лечил депрессию психоделическими грибами.