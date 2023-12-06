«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит

В Телеграм-канале сине-бело-голубых рассказали о том, что теперь на матчи «Зенита» абонементы и билеты можно покупать в кредит.

Кредит можно оформить на срок от 6 до 36 месяцев. Минимальная сумма -2000 рублей.

В телеграм-канале команды отметили, что это даст болельщикам возможность занять лучшие места, побывать на автограф-сессии игроков и поучаствовать в развлекательной программе.

Сейчас команда занимает вторую строку турнирной таблицы. На счету «Зенита» 33 очка.