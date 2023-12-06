В Италии массово погибли собаки трюфельных пород

Зоозащитники Италии забили тревогу из-за отравления большого количества собак-охотников на трюфели. На юге страны погибло уже более 30 особей, сообщили РИА Новости.

Есть версия, что собаки погибли из-за конфликтов между охотниками. В данный момент в области началась настоящая война за территорию, где растут трюфели.

В итальянской Ассоциации по защите животных уточнили, что случаи отравления собак были и раньше, но не в таких масштабах. Зоозащитники обратились в прокуратуру.

После произошедшего в городе Сан-Пьетро-Авеллана сбор деликатеса запретили.