В Италии из-за забастовки врачей отменили полтора миллиона плановых операций

5 декабря телеканал RaiNews сообщил об общенациональной 24-часовой забастовке врачей в Италии. Медики оказывают только неотложную помощь.

Из-за сложившейся ситуации отменили полтора миллиона плановых операций. Также не осуществляются визиты к специалистам и диагностика.

Забастовка началась после призыва ведущих отраслевых профсоюзов, которые обратились к властям с требованием прекратить сокращение пенсий и зарплат. Также протестующие требуют налоговых льгот, которые необходимы для работы государственных медучреждений.

Источник уточняет, что в ближайшее десятилетие на пенсию выйдут более 125 тысяч медсестёр, которых будет трудно заменить.

Сейчас в итальянских больницах не хватает 20 тысяч врачей и 65 тысяч медсестер.