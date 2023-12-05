В Эрмитаже поймали кота, который нелегально поселился воздухопроводе

Хранительницы эрмитажных котов обратились в центр «Кошкиспас» с просьбой отловить пушистого нарушителя, который уже полтора месяца живет воздухопроводе гардероба. Об этом рассказали в социальной сети спасательного отряда.

Сотрудники центра, как они сами выразились, выехали на помощь пушистой неучтенке. Кот нервировал охранников и ходил в туалет посередине некоторых залов музея. Выходил нарушитель преимущественно по ночам.

Кота ловили три ночи подряд. Видимо пушистый хулиган пожалел волонтеров и сотрудников музея и сам вышел к людям, после чего его изловили сочком.

Хранительницы котов музея пообещали найти нелегалу достойное место среди других эрмитажных котов и приучить к лотку.