В Крыму хозяин медведя, откусившего женщине палец, заступился за зверя

В крымском сафари-парке медведь откусил женщине фалангу пальца. Она решила покормить хищника с рук. Об этом сообщил владелец парка РИА Новостям Крыма.

Хозяин зверя рассказал, что пострадавшая протянула медведю соломку не через специальную трубу, а через ограждение. Также женщина хотела погладить хищника, после чего он откусил ей фалангу пальца.

Пострадавшая претензий к парку не имеет и осознает, что сама переступила через правила.

Владелец сафари-парка с недоумением отметил, что нужно иметь инстинкт самосохранения и не совать дикому зверю пальцы в клетку.