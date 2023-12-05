Россиян попросили не спать с включенной гирляндой

В предновогодний месяц многие любят украсить окна и стены своих комнат гирляндами. Мигающие огоньки повышают настроение и предвещают приближение Нового года. Однако не выключенная гирлянда может привести к трагедии. Об этом в беседе с Life рассказал преподаватель безопасности жизнедеятельности и методики обучения одного из российских университетов Денис Ковалев.

Специалист напомнил, что выключать устройство необходимо даже при недолгом отсутствии в помещении или если вы решили лечь спать. Если кажется, что проводка неисправна, гирлянду необходимо немедленно отключить от сети.

Ковалев рассказал, что лучше не включать более трех гирлянд одновременно и покупать менее мощные модели. Это уменьшит риск возгорания за счет сокращения нагрузки.

Также при выборе стоит обратить внимание на то, что гирлянды, которые вы хотите разместить на улице, должны быть влагоустойчивыми.

Стоит выбирать продукцию, которая прошла сертификацию по пожарной безопасности.