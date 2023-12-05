Госдума приняла закон о штрафах за нарушение при размещении личных данных

В нижней палате парламента в заключительном чтении приняли закон, который устанавливает штрафы за нарушение при размещении личных данных. Они будут достигать до 1,5 млн рублей. Об этом стало известно на пленарном заседании Госдумы.
Законопроект распространяется на размещение биометрических данных в различных информационных системах.
Если он вступит в законную силу, то за обработку личных данных с нарушениями или без согласия человека в письменной форме гражданским лицам обойдется в 10-15 тысяч рублей, должностным от 100 до 300, юридическим лицам от 300 до 700 тысяч рублей.
Если нарушение повторится, то частным лицам придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 300 до 500 тысяч рублей, предпринимателям от 500 тысяч до одного миллиона и юридическим лицам от одного миллиона до полутора миллионов рублей.
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