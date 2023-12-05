В Башкирии подросток приревновал подругу и ударил ножом другого ученика

В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан прокуратура проводит проверку по факту инцидента между подростками в одной из школ.

Предварительно, в понедельник, 4 декабря во время перемены поругались два школьника. В ходе ссоры один из них ударил ножом в живот другого.

Как сообщил Telegram-канал Mash Batash конфликт произошел из-за ревности к девушке. Нападавший на год младше пострадавшего.

Подростка с ножевым ранением вовремя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

