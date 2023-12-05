В Думе поддержали идею о запрете педофилам находиться в местах массового скопления детей

Зампред комитета палаты по просвещению Яна Лантратова поддержала предложение Министерства внутренних дел РФ о запрете педофилам приближаться к местам скопления несовершеннолетних. Об этом информирует РИА Новости.

К таким местам отнесли лагеря, школы, различные площадки.

Депутат считает, что данную идею нужно поддержать, так как такие преступления как правило повторяются. Она считает, что данные меры помогут избежать большого количества подобных случаев.

Лантратова отметила, что педофилы всегда должны быть под контролем надзорных органов.

Ранее данный законопроект одобрила правительственная комиссия.