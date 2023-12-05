В Магаданской области подростки сбросили с моста беременную девушку

В поселке Ола Магаданской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые пытались убить 18-летнюю знакомую.Об этом сообщили в пресс-службе следкома РФ.

9 июля 2023 года 17-летний парень сбросил девушку с моста, а его 16-летняя знакомая отправила с телефона пострадавшей сообщения от ее имени. В них она признавалась, что хочет закончить жизнь самоубийством.

Беременную девушку вытащил из воды случайный прохожий. Она осталась жива.