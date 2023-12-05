На чемпионате Европы по футболу используют мяч с чипом

The Times сообщил, что на чемпионате Европы, который пройдет в Германии в 2024 году, будут играть с необычным мячом.

Как рассказал источник, одна из крупных компаний по производству спортивного инвентаря сделает мяч, в который встроят микрочип, фиксирующий - была ли игра рукой при голевой атаке.

Также чип сможет фиксировать точное время удара по снаряду, что упростит судьям задачу в определении офсайда.

Чемпионат состоится с 14 июня на 14 июля. Сборная России не сможет принять участие в соревнованиях, так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил команду.