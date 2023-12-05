В Тульской области отец убил годовалого сына

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета по региону.

4 декабря в Ленинском районе нашли тело убитого малыша с ножевым ранением. Как информируют РИА Новости, по подозрению в убийстве задержали отца мальчика.

Подозреваемого доставили в больницу, а затем допросили. Свою вину он признал в полном объеме.