В Татарстане хирург и заведующий больницей подрались во время операции

По данным Телеграмм-канала Mash Iptash в одной из больниц Татарстана врачи устроили разборки во время операции.
Как сообщает источник, драка произошла во время операции на желудке. Перепалка произошла еще в 2021 году, но обстоятельства выяснились только сейчас.
Во время конфликта врачи кидались медицинскими инструментами. Пациент не пострадал.
Два месяца назад коллеги вновь поругались во время того, как хирург оформлял историю болезни. Заведующий набросился на него со спины, а хирург в ответ несколько раз ударил его по лицу.
Заведующий утверждает, что его оппонент оказывает некачественные медицинские услуги и первый провоцирует конфликт.
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