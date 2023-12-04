В турецком отеле обворованным русским туристам пригрозили штрафом за вызов полиции

В Стамбуле обокрали туристов из России, но сотрудники отеля порекомендовали пострадавшим не вызывать полицию. Об этом сообщил портал TourDom со ссылкой на турагента Марию Серебрянникову.

Судя по ее словам, туристы вышли из отеля, чтобы погулять по городу. На тумбочке в отеле оставалось 400 евро (около 39 тысяч рублей).

Когда клиенты турагента вернулись обратно в номер, денег уже не было. Они хотели позвонить в полицию, но менеджеры убедили их, что сотрудники полиции расценят это как необоснованное обращение, так как деньги не положили в сейф.

Юрист Дмитрий Давыденко в беседе с источником рассказал, что сотрудники отеля обманули гостей. Он посоветовал пострадавшим потребовать записи с камер и вызвать полицию.