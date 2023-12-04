В Москве поймали гусара, который забрался по водосточной трубе в театр ради кроссовок

В воскресенье, 3 декабря, в Москве Росгвардия поймала 32-летнего уроженца Саратова, который переоделся в костюм гусара и пытался украсть новую пару обуви из театра. Об этом рассказали в столичной пресс-службе Главного управления Росгвардии.

Рано утром в одном из объектов культуры на Петровском переулке сработала система безопасности. Это произошло из-за того, что мужчина вскарабкался по водосточной трубе до второго этажа, выбил окно и попал в помещение.

Гусар-нарушитель заприметил новые кроссовки, надел их на себя и попытался скрыться, но не успел.

Мужчину поймали и передали сотрудникам внутренних органов. В дальнейшем выяснилось, что он был судим за разбой.