В Хабаровском крае тигр разорвал мужчину, который пошел по его следам в поисках своей собаки

В поселке Обор Хабаровского края амурский тигр убил мужчину. Об этом сообщили в сообществе центра «Амурский тигр».
Судя по сообщению источника, местный житель пытался найти свою собаку. Он пошел по следам тигра и забрел далеко в лес. Через некоторое время он наткнулся на амурского тигра, который уже расправлялся со своей добычей. Зверь напал на хозяина собаки и задрал его до смерти.
Как сообщили в «КП-Хабаровск» люди, живущие в местных окрестностях, давно жалуются на нападение хищника на домашних животных.
Специалисты уже выезжали на данный участок, но тигры не перестали нападать.
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