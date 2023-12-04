В Хабаровском крае тигр разорвал мужчину, который пошел по его следам в поисках своей собаки

В поселке Обор Хабаровского края амурский тигр убил мужчину. Об этом сообщили в сообществе центра «Амурский тигр».

Судя по сообщению источника, местный житель пытался найти свою собаку. Он пошел по следам тигра и забрел далеко в лес. Через некоторое время он наткнулся на амурского тигра, который уже расправлялся со своей добычей. Зверь напал на хозяина собаки и задрал его до смерти.

Как сообщили в «КП-Хабаровск» люди, живущие в местных окрестностях, давно жалуются на нападение хищника на домашних животных.

Специалисты уже выезжали на данный участок, но тигры не перестали нападать.