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В Волгоградской области пропавшая мать вернулась домой и заявила о похищении

V1.ru
Опубликовано: 04.12.2023 15:50 0 1105
В Волгоградской области пропавшая мать вернулась домой и заявила о похищении

Портал V1.ru. сообщил о том, что пропавшая под Волгоградом женщина вернулась домой спустя 20 дней и написала заявление о похищении. Мать двоих детей пропала в начале ноября.

Сразу несколько волонтерских отрядов принимали участие в поисках женщины. Телефон пропавшей все это время был вне зоны доступа. Через 20 дней она сама вернулась домой и сообщила о том, что с ней все хорошо.

Как рассказала пропавшая, в течение всего этого времени ее держал дома некий Евгений. Она поехала на подработку в поле, где мужчина ее украл. Также она уточнила, что в доме, где ее удерживали, была женщина с ребенком. 

Женщина в беседе с журналистами рассказала, что в в один из дней ей удалось убежать, а остальные заложники остались в помещении где-то на юге Волгограда.

Женщину подобрали полицейские. В участке она все рассказала сотрудникам, но те, по ее словам, заявление не приняли, ссылаясь на то, что ее могут затаскать по комитетам. 

 

 

V1.ru
Опубликовано: 04.12.2023 15:50 0 1105
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