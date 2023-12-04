В Волгоградской области пропавшая мать вернулась домой и заявила о похищении

Портал V1.ru. сообщил о том, что пропавшая под Волгоградом женщина вернулась домой спустя 20 дней и написала заявление о похищении. Мать двоих детей пропала в начале ноября.

Сразу несколько волонтерских отрядов принимали участие в поисках женщины. Телефон пропавшей все это время был вне зоны доступа. Через 20 дней она сама вернулась домой и сообщила о том, что с ней все хорошо.

Как рассказала пропавшая, в течение всего этого времени ее держал дома некий Евгений. Она поехала на подработку в поле, где мужчина ее украл. Также она уточнила, что в доме, где ее удерживали, была женщина с ребенком.

Женщина в беседе с журналистами рассказала, что в в один из дней ей удалось убежать, а остальные заложники остались в помещении где-то на юге Волгограда.

Женщину подобрали полицейские. В участке она все рассказала сотрудникам, но те, по ее словам, заявление не приняли, ссылаясь на то, что ее могут затаскать по комитетам.