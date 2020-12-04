В Алтайском крае мужчина, душивший медсестру, остался безнаказанным

В сообществе «Инцидент Барнаул» рассказали о жалобах медсестры из Алтайского края.

По словам девушки, мужчина, напавший на нее мужчина, не был наказан из-за того, что ее побои не нанесли вред здоровью.

Инцидент произошел в октябре. Пациент сбил с ног девушку, принялся душить и выдергивать волосы. Во время этого девушка пыталась вырваться и подвернула ногу.

Медсестра не согласна с заключением экспертизы и просит принять меры по защите медицинских работников.