В Екатеринбурге контрактник сбежал из части после свидания с подругой

Портал Voronezh1.ru сообщил, что в поселке Ольховкатка, который находится в городе Екатеринбург Воронежской области 48-летний контрактник сбежал из части. Инцидент произошел после того, как мужчина увиделся с подругой.

Данная часть находится в 50 километрах от ЛНР. Сослуживцы беглеца рассказали, что последний раз видели мужчину вечером, 19 ноября. Он лично встретился с 32-летней подругой, а потом бесследно пропал.

Полицейские искали мужчину по съемным квартирам, но это не принесло никаких результатов.

Беглеца видели некоторые водители. Сейчас его до сих пор ищут.