В Красноярском крае автобус сдуло в кювет

В управлении МВД по Красноярской области сообщили о ДТП в Шарыповском муниципальном округе.

Судя по сообщению источника, пассажирский автобус, следовавший из Шарыпово в Красноярск, ветром сдуло в кювет. Внутри было 15 человек, никто из них не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе полиции, автобусом управлял 57-летний водитель. Транспортное средство вынесло с дороги боковым ветром, после чего автобус улетел в кювет и перевернулся.

Обстоятельства происшествия уточняются.