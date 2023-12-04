В Иркутске подростки убили 15-летнего мальчика

Следственный отдел по Иркутской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства 15-летнего мальчика.

По версии следствия, в субботу, 2 декабря, на остановке общественного транспорта между группой подростков, которые вышли из бани и 15-летним мальчиком возник конфликт. В ходе ссоры один из них смертельно ранил мальчика, очевидцы вызвали скорую, но спасти ребенка не успели.

В воскресенье, 3 декабря, полиция задержала в Качугском районе двух участников конфликта.

В ходе расследования выяснилось, что мальчика убил 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе Иркутска. Он нанес сверстнику 4 ножевых ранения.

Всего в отдел доставили 6 человек. Фигурантом от 15 лет до 21 года. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.