Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поцеловал журналиста после победы над «Зенитом»

В матче 17-го тура РПЛ железнодорожники обыграли «Зенит» со счетом 3:1. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба растрогался после победы и поцеловал журналиста телеканала «Матч ТВ» Александра Бедарева. Об этом сообщили на сайте канала.

Корреспондент брал интервью у футболиста «Локомотива» Евгения Морозова. В этот момент появился Дзюба, чмокнул Бедарева в голову со словами: «Привет, Бартез!»

Нападающий намекнул на сходство корреспондента с бывшим голкипером французской сборной Фабьеном Бартезом.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что форвард отказался говорить с журналистами и заявил, что с этим делом закончил.