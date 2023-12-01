Лаос попросил Россию о скидках на нефть

Предствители государства Лаос попросили Россию о льготных ценах на нефть. Об этом информируют РИА Новости.



Лаос предложил заключить договор о снижении стоимости на топливо между нефтяными компаниями двух стран. Для установления «преференциальных цен» государствам необходимо заключить двухстороннее соглашение.

Обе страны готовы продолжать сотрудничество в рамках мирного использования атомной энергии. Также азиатская страна попросила о помощи в рамках реагирования на химические ЧС.