На пляжах индийского курорта запретили делать селфи

На пляжах Гоа создали зоны безопасного отдыха. На них будет запрещено делать селфи. Об этом сообщили в Hindustan Times.



Как сообщает источник, такие меры были предприняты из-за увеличившегося потока туристов. Местные власти дали распоряжение интенсивно следить за безопасностью отдыхающих. Каждый день сотрудники зон отдыха будут анализировать состояние воды и погоду.



Ранее пенсионерка делала селфи с мужем и упала с пирса. Ее унесло в Атлантический океан, мужчине удалось выбраться.

Hindustan Times Опубликовано: 01.12.2023 15:51 187