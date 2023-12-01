В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу

В службе спасения Мадрида сообщили о трех пострадавших в результате жесткой посадки вертолета на кольцевую дорогу испанской столицы.

В вертолете было два члена экипажа. Их доставили в больницу. У одного из них подозрение на перелом бедра, а у другого черепно-мозговая травма.

Как сообщили в газете El Mundo, вертолет мог упасть из-за сильного порыва ветра.