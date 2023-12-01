Под Красноярском родители оставили четверых детей одних и уехали на заработки в Абхазию

В Емельяновском районе Красноярского края жители одного из районо забили тревогу из-за детей в возрасте трех, семи, девяти и 15 лет, которых оставили на произвол судьбы. Родители забрали с собой годовалую дочь и уехали зарабатывать деньги в Абхазию. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские нашли детей в квартире. Старший брат смотрел за младшими детьми, пропускал занятия в школе. Детям было негде мыться и практически нечего есть.

Также сотрудники внутренних органов обнаружили, что в доме неисправна проводка, что могло привести к трагедии. Рядом с печью лежали предметы, которые легко загораются, что также представляло опасность для детей.

Сейчас дети находятся в специальном учреждении. Вопрос об их дальнейшей судьбе будет решен после того, как родители вернутся домой.