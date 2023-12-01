В Якутии обнаружили гонконгский грипп

У жителей Якутии выявили вирус гриппа подтипа H3N2 («Гонконгский грипп»). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Саха (Якутия).

Порог заболеваемости ОРВИ превысил 92%, всего заболели 12 595 человек.

Чтобы избежать эпидемии планируют сделать прививки более 60% населения.

Медики сообщают, что у гонконгского гриппа не очень высокий показатель смертности. Он опасен для детей и пожилых людей.