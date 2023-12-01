В Финляндии запустили онлайн-курсы по антироссийским санкциям

В МИДе Финляндии запустили дистанционные обучающие курсы для бизнесменов. Они направлены на реализацию антироссийских санкций на практике. Об этом сообщили на сайте министерства.

Глава министерства иностранных дел Элина Валтонен рассказала, что двухчасовые курсы направлены на то, чтобы повысить эффективность ограничений производства, продажи и экспорта товаров. Каждый участник получает сертификат за прохождение.

Санкции в отношении России оказались настолько многочлены, что создало трудности для их применения на практике.

Валтонен уточнила, что крайне важно создать условия для того, чтобы санкции правильно применялись как в органах власти, так и в компаниях.