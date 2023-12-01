В Индии женщина убила мужа с одного удара из-за того, что он не захотел вести ее в Дубай

В Индийском городе Пуна ссора между мужем и женой закончилась трагедией. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Пара обсуждала планы на день рождения женщины. Она хотела полететь в Дубай, но мужчина отказал ей в этом. Из-за этого начался конфликт.

Через некоторое время индианка ударила мужа в нос, после чего у него началось сильное кровотечение.

От полученного удара мужчина скончался. У него были сломаны несколько зубов и нос.

Возбуждено уголовное дело.