В России жителей села проверили на детекторе лжи из-за поджога администрации

В ночь с 24 на 25 ноября в селе Ковриги подожгли здание сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

В помещении хранились деньги на ремонт водоснабжения в населенном пункте. Все средства поджигатель унес с собой.

Сначала сотрудники полиции не могли найти никаких улик и стали проверять всех 500 жителей на полиграфе. Об этом сообщил Ural Mash.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские нашли нарушителя. Им оказался 18-летний местный житель. Он знал, что в здании лежат деньги.

Злоумышленник сорвал замок, проник в помещение и решил посветить себе с помощью подожжённого листа бумаги. Через некоторое время он его уронил и огонь стал распространяться по всему зданию администрации.

Поджигатель испугался и убежал, прихватив с собой несколько конфет и пачку сигарет.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит пять лет тюрьмы.