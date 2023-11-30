14-летняя москвичка едва не умерла из-за противовирусных таблеток

В Москве 14-летняя школьница была госпитализирована с отравлением. Позже выяснилось, что девочка принимала противовирусные. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.



Позже стало известно, что причиной острой интоксикации стали именно таблетки.



Врачи успели промыть ребенку желудок. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Телеграм-канал SHOT Опубликовано: 30.11.2023 11:25 220