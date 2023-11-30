В США женщине подали салат с пальцем повара

В одном из заведений Нью-Йорка женщина попробовала салат с человечиной. Об этом рассказали в NBC Connecticut.



Эллисон Коцци ела салат и почувствовала что-то необычное. Затем она увидела, что жует фрагмент человеческого пальца.



Позже стало ясно, что палец принадлежит повару, который отрубил его, пока нарезал зелень. Мужчину везли в больницу, а посетители ели салаты с кусочками пальца.



Ресторан оштрафовали на 900 долларов (около 80 тысяч рублей).



Коцци получила эмоциональную травму и теперь страдает когнитивными расстройствами и паническими атаками.



NBC Connecticut Опубликовано: 30.11.2023 10:03 214