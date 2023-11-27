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Российских учителей станут отправлять работать в Таджикистан

РИА Новости
Опубликовано: 27.11.2023 14:47 0 75
Российских учителей станут отправлять работать в Таджикистан

Министерство просвещения начнёт отправлять в Ближнее зарубежье учителей и поставлять туда учебники.

Об этом сообщает РИА Новости

В Таджикистан отправятся учителя русского языка, физики, биологии и химии, а поставят туда учебники по русскому языку.

Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас на базе этих школ идет создание методических центров. Также достигнута договоренность по подготовке учителей для Таджикистана на базе наших центров и университетов.

Помимо этого, он добавил, что сейчас в республике есть 5 российских школ, конкурс в которых составляет 9 человек на 1 место.

РИА Новости
Опубликовано: 27.11.2023 14:47 0 75
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