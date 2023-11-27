Фермеры Южной Кореи грозятся натравить на Сеул 2 млн собак

Аграрники хотят пойти на такой шаг из-за недавнего решения властей, по которому накладывается запрет на употребление в пищу собачьего мяса.

Этот законопроект способен нанести серьезный удар по всей индустрии их разведения, ведь в Корее собачье мясо – это часть культуры страны. Причем за год там могут съесть около миллиона четвероногих товарищей.

Теперь местные разводчики запросто могут обанкротиться, поэтому они решили протестовать и угрожают выпустить за ненадобностью на столицу 2 млн псов, которые пока что еще находятся у них в загонах.