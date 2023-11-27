В Москве из-за снегопада взлетели цены на такси

27 ноября цены на такси в столице достигли максимума

Одна из жительниц города сообщила, что за 25 минут езды она отдала 1600 рублей, а в некоторых районах города только за 8-минутную поездку берут в районе 1000.

По словам одного из таксистов, 60% из них никуда не выезжают в такую погоду, «игра свеч не стоит».

Так и получается, что пассажиров в такие дни очень много, а такси наоборот очень мало.

Об этом мужчина сообщил корреспонденту РЕН ТВ.

Также он добавил, что недавно видел большое количество аварий из-за сложной погодной обстановки.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал жителей столицы, что к понедельнику высота снежного покрова составит 16 см, а ко вторнику выпадет еще 4 см снега.