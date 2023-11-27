В США бизон накинулся на толпу туристов

В Йеллоустонском национальном парке бизон чуть не затоптал туристов.

Инцидент удалось зафиксировать фотографу Логану Смиту.

Так, 12 туристов позируют перед огромным животным, встав к нему спиной. Сам бизон же мирно пасется примерно в 1,5 м от них. Затем, внезапно, животное бросается на фотографирующуюся толпу.

Туристы успевают разбежаться.

Сразу после атаки, бизон спокойно возвращается на свое место и продолжает есть траву. После чего оператор, снимающий видео, задает вопрос: «Чего они ожидали?».

Комментаторы осудили действия туристов в этом ролике. Они написали, что животное напало, потому что ему оставили слишком мало личного пространства и людям повезло, что масштабной трагедии удалось избежать.