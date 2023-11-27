Во время шторма в Крыму погиб человек

Из-за сильного шторма, который обрушился на крымский полуостров, погиб один человек.

О трагической новости рассказал советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, мужчина вышел посмотреть на волны в с. Морское, которое находится под Судаком. Предполагается, что погибшим оказался пропавший 50-летний мужчина, чьи родственники ранее обращались к спасателям за помощью в поисках.

Еще вчера, 26 ноября, на Краснодарский край и Крым обрушился шторм, скорость ветра у берегов полуострова была от 115-130 км/ч, а в крымских горах и вовсе достигала 150 км/ч. Из-за разбушевавшейся стихии почти полмиллиона крымчан остались без света.

Помимо этого, как сообщает Минздрав, еще семь жителей Евпатории получили травмы.