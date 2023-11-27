В Уфе провели уникальную операцию котенку, который передвигался на локтях

Ветеринары Уфы провели уникальную операцию 2-х месячному котенку британской породы.

Животное с рождения передвигалась на локтях из-за врожденной патологии передних лап.

Котенок по кличке Люси прибыл из Набережных Челнов. Ей провели осмотр, а после главврач поставил не самый утешительный диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон.

Чтобы исправить ситуацию и вернуть малышку к нормальному образу жизни, врачи решили сделать ей временное артродезирование с выравниванием деформированной части лап.

По словам ветеринаров, Люси стойко перенесла как саму операцию, так и весь период восстановления. Однако, не исключено, что по мере роста костей, ей вновь предстоит пройти процедуру операционного вмешательства.

Сейчас Люси чувствует себя хорошо. Она уже бегает и играет с другими кошками.