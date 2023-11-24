Бывший глава наркоотдела МВД Мордовии сел на 12 лет за взятку битокинами

Верховный Суд Республики Мордовия приговорил 38-летнего подполковника МВД к 12 годам тюрьмы за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мордовии.

Суд установил, что в июле 2022 года подсудимый был начальником отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. В тот период он раскрыл служебную информацию за 2 биткоина, что равняется двум с половиной миллионам рублей.

Также полицейского лишили звания и оштрафовали на 12, 8 миллиона рублей.