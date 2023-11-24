Депутат Госдумы предложила проверять психическое состояние людей, желающих взять кредит

В Думе придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками. Об этом сообщили РИА Новости.
Депутат Нина Останина предложила обязать банки перед выдачей кредита проверять психологическое состояние человека. Председатель семейного комитета направила предложение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Останина отметила, что мошенники часто просят жертв перевести средства на безопасный счет или добиваются того, что люди идут в банк и оформляют кредит.
Депутат считает, что если в такой момент проверить психическое здоровье просителя займа, то можно уберечь население от злоумышленников. Если опасения подтвердятся, человека должны будут направить к психологу, работающему в данном банке.
Останина попросила главу ЦБ высказать позицию по поводу подобных изменений в законодательство.
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