В Австралии пенсионерку оштрафовали и довели до слез из-за забытого в багаже бутерброда

77-летнюю туристку довели до слез и оштрафовали на 200 тысяч рублей в аэропорту Австралии. Об инциденте рассказали в газете NZ Herald.
Джун Армстронг остановили на таможне из-за того, что в ее багаже нашли бутерброд с курицей. Старушка купила себе перекус в дорогу, но забыла о нем.
Из-за того, что в Австралии существуют строгие правила ввоза продукции из мяса, его нельзя перевозить даже в вакуумной упаковке, если не имеется особое разрешение.
После того, как пенсионерке озвучили сумму штрафа, она расплакалась. Старушка живет на одну пенсию, а 3300 австралийских долларов(190 тысяч рублей) – это ее трехмесячный доход.
Женщина не знала, как ей погасить долг, но на помощь пришел аноним, который узнал о том, что с ней произошло и захотел помочь пенсионерке.
Армстронг рассказала, что долго не могла поверить в произошедшее, и что на такой поступок способен человек с очень большим сердцем.
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