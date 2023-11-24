В Австралии пенсионерку оштрафовали и довели до слез из-за забытого в багаже бутерброда

77-летнюю туристку довели до слез и оштрафовали на 200 тысяч рублей в аэропорту Австралии. Об инциденте рассказали в газете NZ Herald.

Джун Армстронг остановили на таможне из-за того, что в ее багаже нашли бутерброд с курицей. Старушка купила себе перекус в дорогу, но забыла о нем.

Из-за того, что в Австралии существуют строгие правила ввоза продукции из мяса, его нельзя перевозить даже в вакуумной упаковке, если не имеется особое разрешение.

После того, как пенсионерке озвучили сумму штрафа, она расплакалась. Старушка живет на одну пенсию, а 3300 австралийских долларов(190 тысяч рублей) – это ее трехмесячный доход.

Женщина не знала, как ей погасить долг, но на помощь пришел аноним, который узнал о том, что с ней произошло и захотел помочь пенсионерке.

Армстронг рассказала, что долго не могла поверить в произошедшее, и что на такой поступок способен человек с очень большим сердцем.